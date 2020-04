Thailändischer Ministerpräsident fordert Superreiche zu Unterstützung bei Covid 19-Überwindung auf

ⓒ YONHAP News

Der thailändische Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat in einem öffentlichen Schreiben die Superreichen des Landes um Unterstützung für die von Covid-19 betroffenen Bürger gebeten. „Bangkok Post“ berichtete gestern, Prayut Chan-o-cha habe vor zwei Tagen an die 20 Reichsten des Landes einen Brief mit der Bitte um eine Vermögensabgabe zur Überwindung der Coronakrise verschickt.





Darin heißt es, Covid-19 nehme beispiellosen Einfluss auf die Gesellschaft und Wirtschaft des Landes. Es sei an der Zeit, dass die Bürger Thailands, vor allem diejenigen mit reichhaltigem Wissen, Fähigkeiten und Vermögen, in allen Bereichen kooperierten. Er bedankte sich für die bereits geleistete größzügige Hilfe und forderte gleichzeitig zu weiterer Unterstützung auf. Der Regierungschef des südostasiatischen Landes schlug vor, mit Multimilliardären und Unternehmern ein „Team Thailand“ zu bilden und Maßnahmen für die Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Coronakrise zu erörtern.





Es gibt jedoch Kritiker, die dem Ministerpräsidenten vorwerfen, Reiche unter Druck zu setzen. Als sei er sich der Vorwürfe bewusst, betonte Prayut Chan-o-cha in dem Schreiben, er dränge nicht auf Spenden oder finanzielle Hilfen. Er fordere die Angesprochenen nur dazu auf, Pläne für die Unterstützung von Thailändern aller gesellschaftlichen Gruppen umzusetzen. Er wäre dankbar, wenn der Regierung bis nächste Woche Einzelheiten zu solchen Plänen eingereicht würden.





Die Presseagentur AP wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die thailändische Regierung ihre Hand nach den Unternehmern ausstrecke, obwohl das Königshaus in Thailand das größte Vermögen besitze.





In Thailand wurden nach Stand von Mittwochvormittag, 2.811 Covid 19-Infizierte gemeldet. Verglichen mit dem Vortag stieg die Zahl um 19 an. Dies ist der niedrigste Anstieg seit dem 14. März.