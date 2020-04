Frühstück in der Morgenstille

ⓒ Getty Images Bank

Den Tag am Frühstückstisch wie ein Kaiser beginnen zu lassen gilt auch im Land der Morgenstille als Tugend. Doch während man in meinem Herkunftsland das Frühstück nach Lust und Lage der Dinge aus Brotkiste, Obstkorb und Kühlschrank herausfischt, sind im Land der drei warmen Reismahlzeiten pro Tag aufwändigere Vorbereitungen notwendig. Jemand muss früher aufstehen und Reis und Suppe kochen. Moderne, berufstätige Hausfrauen und auch Hausmänner schaffen das in der morgendlichen Hektik oft kaum noch. Darüber wollen wir in der heutigen Sendung sprechen.