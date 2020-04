Standard & Poor’s hält an Rating für Südkorea fest

ⓒYONHAP News

Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat ihre bisherige Bewertung der Kreditwürdigkeit Südkoreas trotz der Belastungen durch die Corona-Krise bestätigt.





Die langfristige Bonität werde weiterhin mit der Note „AA“ bewertet. Die kurzfristige Bonitätsnote bleibe bei „A-1+“.





In einer am Dienstag veröffentlichten Analyse geht S&P davon aus, dass die Konjunkturflaute in Südkorea infolge der Corona-Krise nur „vorübergehend“ sein werde. Den Ausblick für Südkoreas Bonität stufte die Ratingagentur als „stabil“ ein.





Die vergleichsweise optimistische Einschätzung begründete S&P mit Südkoreas finanzieller Solidität. Nach dem Abflauen der Corona-Pandemie werde sich die finanzielle Solidität verbessern und die Konjunktur werde sich in der restlichen Amtszeit von Präsident Moon Jae-in erholen, womit der Regierungshaushalt schrittweise wieder ins Gleichgewicht finde.





Laut der Analyse werde in diesem Jahr infolge von Konjunkturmaßnahmen das Haushaltsdefizit zunehmen. S&P sieht voraus, dass das Haushaltsdefizit auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen werde. Mittel- und langfristig werde jedoch ein leichter Überschuss erzielt.





S&P prognostizierte für dieses Jahr für Südkorea ein 1,5-prozentiges Minuswachstum. Südkorea habe aber durch ein erfolgreiches Vorgehen gegen das Coronavirus den dadurch verursachten wirtschaftlichen Abschwung gebremst. 2021 werde es nach der Zurückhaltung der Konsumenten wegen des Coronavirus wieder einen Konsumaufschwung geben und Südkoreas Bruttoinlandsprodukt werde, auch dank der Konjunkturmaßnahmen der Regierung, um fünf Prozent wachsen.





Dass der Ausblick des aktuellen Ratings bei „stabil“ belassen wurde, bedeutet, dass es in absehbarer Zeit keine Ratingänderung geben wird. Voraussetzung dafür ist aber ein Aufschwung im Jahr 2021, dass die Staatsfinanzen in ein Gleichgewicht gebracht werden und die geopolitischen Risiken in den nächsten zwei Jahren gering bleiben. Laut S&P bestünden weiterhin geopolitische Risiken im Zusammenhang mit Nordkorea, da bei Atomgesprächen keine Fortschritte erzielt worden seien.