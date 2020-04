Wirtschaftsleistung wegen Corona-Pandemie deutlich gesunken

ⓒYONHAP News

Wegen der Corona-Pandemie wächst die südkoreanische Wirtschaft deutlich langsamer.





Laut vorläufigen Schätzungen der südkoreanischen Zentralbank sank das reale Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 1,4 Prozent im Vorquartalsvergleich.





Dies ist der niedrigste Wert seit dem Schlussquartal 2008, als infolge der Finanzkrise ein Minuswachstum von 3,3 Prozent verzeichnet worden war. Laut dem Ergebnis von Analysen sei infolge der Corona-Krise die südkoreanische Wirtschaftsleistung um zwei Prozent gesunken.





Als Gründe dafür werden der Rückgang der Produktion und des privaten Konsums genannt.





Der private Konsum schrumpfte im ersten Quartal im Vorquartalsvergleich um 6,4 Prozent und damit so stark wie seit der Währungskrise 1998 nicht mehr. Infolge der freiwilligen Isolation der Bürger gab es in allen Bereichen, bei den Dienstleistungen sowie beim Kauf von Gütern, einen Nachfrageeinbruch. Der Dienstleistungssektor war vom Corona-Schock am stärksten betroffen. Transport, Klein- und Großhandel, Kultur und Gastronomie verzeichneten Rückgänge zwischen 6,2 Prozent und 12,6 Prozent.





Investitionen in Ausrüstungen und Bau sowie Regierungsausgaben nahmen dagegen zwischen 0,2 Prozent und 1,3 Prozent zu.





Der Export nahm um zwei Prozent ab. Der Rückgang der Ausfuhren von Automobilen, Maschinen und petrochemischen Produkten konnte jedoch durch die gestiegene Nachfrage nach Halbleitern ausgeglichen werden.





Das reale Bruttoinlandseinkommen schrumpfte im Vorquartalsvergleich um 0,6 Prozent.