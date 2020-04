USA verstärken Druck wegen Stationierungskosten

ⓒYONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Südkorea offenbar stärker unter Druck gesetzt, den südkoreanischen Beitrag für die Stationierung von US-Truppen deutlich anzuheben. Südkoreas Angebot in Bezug auf die Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten habe er abgelehnt.





Die Verhandlungen über die Aufteilung der Kosten für die US-Militärpräsenz in Korea sind damit auf ihren Anfangspunkt zurückgeworfen worden. Eine baldige Einigung scheint nicht in Sicht.





Trump sagte am Montag im Weißen Haus, Südkorea habe eine bestimmte Summe vorgeschlagen. Er habe diese aber abgelehnt. Die Stationierungskosten seien derzeit nicht fair aufgeteilt. Er fordere daher, dass Südkorea eine viel höhere Summe zahle.





Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Trump Südkoreas Angebot, seine Zahlungen für die Stationierung der US-Truppen in Korea um mindestens 13 Prozent gegenüber dem vorherigen Abkommen zu steigern, verweigert habe.





Südkorea hatte im vergangenen Jahr knapp eine Milliarde US-Dollar für die Stationierung von US-Soldaten auf seinem Territorium gezahlt. Die USA hatten ursprünglich 1,6 Milliarden Dollar gefordert. Bei der Beitragssumme waren die USA zunächst einen Schritt zurückgewichen und dem Bündnispartner entgegengekommen. Im Gegenzug wurde aber vereinbart, die Dauer des Vertrags von bisher fünf Jahren auf ein Jahr zu verkürzen. Daher mussten schon nach kurzer Zeit neue Verhandlungen aufgenommen werden.





Bei den ersten Gesprächen im September letzten Jahres in Seoul sollen die USA eine Anhebung des südkoreanischen Anteils auf fünf Milliarden Dollar gefordert haben, was mehr als das Fünffache der jetzigen Summe wäre. Die Verhandlungen gerieten wegen Unstimmigkeiten ins Stocken und die USA kündigten an, südkoreanische Mitarbeiter der US-Streitkräfte in Korea ab dem 1. April in einen unbezahlten Urlaub zu schicken.





Ende März wurde dann von den Außenministern und Verteidigungsministern beider Länder eine vorläufige Einigung ausgehandelt. Anschließend wurde über eine 13-prozentige Steigerung des südkoreanischen Anteils berichtet. Trump wollte das Verhandlungsergebnis aber schließlich nicht akzeptieren.