ONEUS kommt in die Social 50

Die Beliebtheit der Gruppe ONEUS im Ausland wächst rasant.

Die Koreaner haben das Lied “Leicht geschriebenes Lied” erst am 24. März auf den Markt gebracht, aber es kam gleich auf Platz 25 der World Digital Song Sales Charts von US-Billboard. Auch schafften die Jungs es auf Platz 49 der Social 50. So oft wurden sie also auf SNS-Seiten erwähnt.

Ihre Beliebtheit kann man aber nicht nur an den US-Billboard Charts erkennen. Das neue Lied von ONEUS kam gleich auf Platz eins der iTunes K-Pop Song Charts zwölf verschiedener Länder.

Das Lied “Leicht geschriebenes Lied” ist ein fröhliches Tanzlied. Es handelt zwar vom Abschied, aber dieser wird nicht allzu traurig geschildert.