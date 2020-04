(G)Idle landen mit neuem Werk einen Hit

ⓒ CUBE Entertainment

Die koreanische Gruppe (G) Idle hat mit dem neuen Lied „Oh my god“ einen Hit gelandet.

Das dritte Minialbum mit diesem Lied wurde am 6. April veröffentlicht und damit kamen sie am 14. April schon auf Platz vier der World Album Charts von Billboard. Das Lied “Oh my god” steht noch besser da, es befindet sich auf Platz drei der World Digital Song Sales Charts.

Das Album und dieses Lied sind natürlich nicht nur in den Billboard-Charts vertreten, auch in den iTunes Charts mischen sie ganz vorne mit.

Die Fans freuen sich über diesen Erfolg. Nicht nur vom Album und dem Lied, sondern auch von der Performance zum Lied sind sie mächtig angetan. Einhellig sind sie der Auffassung, dass man seinen Blick gar nicht mehr von den Girls abwenden könne, so toll sehe das alles aus.

(G)Idle befinden sich definitiv auf dem Erfolgskurs.