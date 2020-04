Fight for my way (9) 다 제 탓입니다

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „다 제 탓입니다; da je tasimnida“

Deutsch: „Ich bin an allem Schuld“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





다 Adverb für „alles“

제 Kurzform von 저의

(höfliches Personalpronomen 저 für „ich“ + Postposition „von“),

vergleichbar mit Possessivpronomen „mein“

탓 Nomen für „Schuld“

이- Stamm der Kopula 이다 für „sein“

-ㅂ니다 formell-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck 다 제 탓입니다 steht für „Das ist alles meine Schuld“ oder „Ich bin an allem Schuld“. Damit erkennt der Sprecher sämtliche Schuld an einer Situation oder einem Ergebnis bzw. seine Verantwortung dafür an.

Für die nicht-höfliche Variante müssen das höfliche 제 für „mein“ durch das neutrale 내 und die Satzendung durch die nicht-höfliche Aussagenendung –야 ersetzt werden: 다 내 탓이야.





Ergänzungen

