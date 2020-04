„Vogel von Aunae“: Darbietung von Gedichten zur Unabhängigkeitskämpferin Yu Gwan-sun

ⓒ facebook.com/sjcenter

Um den von der Corona-Epidemie erschöpften Bürgern Trost zu spenden, bietet das Sejong Kulturzentrum in Seoul seit März die Online-Programmreihe „Fass Mut-Konzert“ an. Die Musicals, Klassische Musik, Tanz und Theater umfassenden Darbietungen finden wegen der sozialen Distanzhaltung als Schutzmaßnahme gegen Covid-19 ohne Publikum statt und werden online übertragen. Auf ein großes Echo stieß die Aufführung „Vogel von Aunae“. Das Bühnenwerk behandelt anhand von Gedichten der Dichterin Moon Chung-hee die historische Demonstration für Unabhängigkeit auf dem Aunae-Marktplatz in Cheonan und die führende Rolle der damals 16-jährigen Yu Gwan-sun.