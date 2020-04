ⓒ YONHAP News

Nationalspieler Son Heung-min kostet auf dem Transfermarkt erstmals mehr als Cristiano Ronaldo. Nach jüngsten Schätzungen von Experten des Portals „Transfermarkt“ hat der Tottenham-Stürmer einen Marktwert von 64 Millionen Euro. Transfermarkt setzt den Koreaner auf Rang 32 der teuersten Fußballspieler und auf Rang 19 der teuersten Offensivspieler. Unter den asiatischen Spielern liegt Son Heung-min damit weiterhin in Führung.





Als Reaktion auf die Corona-Krise hatten die Experten des Fußballportals alle Spieler im Wert herabgestuft. Spieler, die vor 1998 geboren wurden, büßten rund 20 Prozent ihres Marktwertes ein. Auch Son Heung-mins Marktwert fiel von ursprünglich 80 Millionen auf 64 Millionen Euro. Das kostete ihn in der Rangliste sechs Plätze. Erstmals übertraf er jedoch sein Idol Cristiano Ronaldo, dessen geschätzter Marktwert aufgrund seines Alters auf 60 Millionen Euro gesunken ist. In der Rangliste der teuersten Stürmer liegt Ronaldo vier Plätze hinter Son Heung-min.





Son Heung-mins Marktwert betrug zum Zeitpunkt seines Profidebüts beim HSV im Jahr 2010 lediglich 150.000 Euro. In den darauf folgenden zwei Jahren erhöhte sich sein Kaufpreis um das Dreißigfache. In den Jahren in der Premier League seit 2015 konnte er seinen Marktwert um mehr als 23 Prozent steigern.





Teuerster Fußballspieler der Welt ist der Stürmer von Paris St.Germain, Kylian Mbappé, dessen Transfer derzeit 180 Millionen Euro kosten würde.