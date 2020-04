Leichen von vermissten südkoreanischen Schullehrern im Himalaya gefunden

ⓒ YONHAP News

Am 17. Januar wurde eine Gruppe von Wanderern an einer beliebten Trekking-Route in Nepals Himalaya-Region von einer Lawine überrollt. Am Samstagnachmittag (Ortszeit) wurden nun zwei Leichen gefunden, bei denen es sich offenbar um die seitdem vermissten Südkoreaner handelt.





Die südkoreanische Botschaft in Nepal teilte mit, dass eine Suchtruppe von lokalen Bewohnern an der Unglücksstelle nahe der Annapurna auf zwei Leichen gestoßen sei. Der nepalesischen Polizei nach bestehe die große Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die Leichen von zwei der vier vermissten Südkoreaner handele.





Die vier Vermissten aus Südkorea waren Schullehrer, die in Nepal Freiwilligenarbeit verrichtet hatten. Zu der Gruppe gehörten fünf weitere Schullehrer, die sich nach dem Lawinenabgang in einer Hütte in Sicherheit bringen und den nächsten Tag von einem Hubschrauber gerettet werden konnten. Die Lehrer hatten Kinder in Katmandu unterrichtet und die schulfreien Tage für eine Wanderung genutzt.





Von südkoreanischen Behörden waren unverzüglich Beamte nach Nepal geschickt worden, um die Suchaktion vor Ort zu unterstützen. Wegen den Schneemassen am Wanderpfad in dem 3.200 Meter hoch gelegenen Ort Deurali gestaltete sich die Suche jedoch schwierig. Alpinist Um Hong-gil, der den Ort mit einer südkoreanischen Rettungstruppe aufgesucht hatte, sagte, er vermute, die Vermissten seien unter den durchschnittlich zehn Meter tiefen Schnee-und Eismassen begraben. Die lokale Suchtruppe der nepalesischen Polizei stellte wegen den schlechten Wetterbedingungen die Suchaktion nach einer Woche vorübergehend ein. Nach der Schmelze Anfang April konnten die Sucharbeiten wegen des Lockdowns infolge des Coronavirus zunächst nicht aufgenommen werden.





Nachdem nun die Leichen, die auf die südkoreanischen Vermissten schließen lassen, gefunden wurden, will die Behörde von Chungnam die Regierung in Nepal um die Wiederaufnahme der Suchaktionen bitten.