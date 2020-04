Toss Lab schafft Basis für “Smart Work”

ⓒ Toss Lab

Das koreanische Startup-Unternehmen Toss Lab macht mit seinen Programmen für die Unternehmenskommunikation und seinem digitalen Werkzeug, oder Collaboration-Tool, für das intelligente Arbeiten Werbung. Firmenchef Kim Dae-hyun:





“Toss” bedeutet Wurf und “lab” ist eine Abkürzung für Laboratorium. Toss Lab erlaubt seinen Mitarbeitern, ihre Ideen ohne Beschränkungen zu äußern und nach Wegen zu suchen, die die Kommunikation unter Büroangestellten effizienter macht. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens heiß Jandi. Das ist ein Gruppenmessenger-Dienst, der effiziente Kooperationsmerkmale aufweist. Heutzutage wird mehr Gewicht auf die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern im Team gelegt, unter verschiedenen Teams innerhalb eines Unternehmens und unter verschiedenen Unternehmen. Die Mitarbeiter nutzen oft persönliche Messenger-Dienste oder das Telefon, oder sie halten Offline-Treffen ab, um ihre Arbeit zu erledigen. Doch die Treffen können als einmalige Veranstaltung beendet werden, und es kann schwierig sein, Dokumente zu organisieren, wenn man das Telefon nutzt. Auch könnten Probleme beim Austausch von Aufgaben-Informationen zwischen dem hereinkommenden und herausgehenden Personal auftauchen. Die Unternehmen sind sehr besorgt wegen der Datensicherheit. Jandi löst diese Probleme. Die Menschen können lernen, wie man dieses Gruppen-Collaboration-Tool einfach und schnell als persönlichen Messengerdienst einsetzt.





E-Mails oder das firmeneigene Intranet werden durch Messengerdienste ersetzt, da die effiziente Kommunikation immer wichtiger wird. Doch eine breitere Kommunikation durch Messaging-Apps bei der Arbeit können zu Arbeitsanweisungen nach Büroschluss führen, und das erhöht die Sorgen um mögliche Datenschutzverletzungen. Die Unternehmen müssen Sicherheitsvorfälle wie Informationsverluste verhindern. Das 2014 gegründete Toss Lab hat diese Probleme gelöst:





Jandi ist ein Gruppen-Collaboration-Tool, das es den Nutzern erlaubt, ihre Aufgaben mit verschiedenen Themen zu erledigen. Sämtliche Daten sind bei der Firma gespeichert. Jandi bietet neben dem Gruppenmessaging und dem Aufgabenmanagement auch einen File-Sharing-Dienst. Sämtliche Dokumente, die in Jandi hochgeladen werden, sind permanent gesichert und können auf der Grundlage strenger Datensicherheit zu jeder Zeit von den Mitarbeitern geteilt werden. Ein weiteres nützliches Merkmal ist die Dokumentensuche. Jandi ordnet die Files nach Zeit. Es stellt einen störungsfreien Arbeitsfluss sicher.





Ein anderes Merkmal ist die simultane Verbindung von bis zu 100 Personen für eine Videokonferenz. Durch Jandi ist es leichter, Ferntreffen abzuhalten:





Ich hoffte, dass die Informationstechnologie dazu beiträgt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich dachte, die Entwicklung neuer Lösungen, die diesem Zweck dienen, wird lohnenswert sein. Büroarbeiter verbringen gewöhnlich zwischen acht und zehn Stunden pro Tag an ihrem Arbeitsplatz. Ich dachte daher, dass IT-Dienste von guter Qualität zahllosen Menschen nützt. In verschiedenen Positionen entdeckte ich, dass der Mangel an Kommunikation oft zu ineffizientem Arbeiten führt. Von daher stammt die Idee eines neuen Dienstes wie Jandi.





Kim arbeitete auf unterschiedlichen Positionen in mehreren Firmen, die von einem Verkehrszahlkarten-Anbieter bis zum ersten sozialen Unternehmen in Korea reichten. Als er die Kommunikationsplattform Jandi entwickelte, war das Konzept der Collaboration-Tools noch einigermaßen unbekannt. Doch immer mehr Unternehmen haben ein Smart-Work-System, so dass die Menschen jetzt über das Internet, Smartphones und Geräte für Telekonferenzen praktisch jederzeit und an jedem Ort arbeiten können. Die derzeit grassierende Covid-19-Pandemie insbesondere lässt die Effizienz der Unternehmenslösung erkennen:





Die Unternehmen lassen ihre Mitarbeiter von zuhause arbeiten, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern. Doch viele Firmen sind noch nicht auf dieses Arbeitsumfeld eingestellt. Toss Lab hat daher seine Plattform kostenlos angeboten. Die nationale Agentur für die Förderung der IT-Industrie kündigt an, dass sie Cloud-basierte Dienste unterstützt. Die Regierung will einen Teil der Gebühren für die Dienste bezahlen, die die Unternehmen nutzen. Unser Jandi-Dienst wurde als eine der Lösungen ausgewählt, die zu solchen staatlichen Zuschüssen berechtigt.





Toss Lab hat auch die Auslandsmärkte im Blick:





Auf Toss Lab entfällt der größte Anteil im Markt für Collaboration Tools in Taiwan. Auch fassten wir Fuß im japanischen Markt, seitdem wir im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit einer börsennotierten Firma unterzeichneten. Derzeit nutzen etwa 600 Unternehmen in Japan unseren Dienst. Unser Ziel ist es, unsere Präsenz auf ganz Asien auszuweiten.