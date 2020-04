Coronavirus verändert Konsumgewohnheiten in Asien

ⓒ YONHAP News

Laut einer Konsumentenbefragung der Unternehmensberatung McKinsey in den fünf größten asiatischen Volkswirtschaften sind Verbraucher in Indien angesichts einer baldigen Erholung der Wirtschaft nach dem Abflauen der Coronakrise, besonders optimistisch. 52 Prozent der Inder gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate erholen wird. Diesen Optimismus teilten die Befragten in Indonesien mit einem Anteil von 51 Prozent.





Unter den Ländern in Ostasien war der Anteil der Chinesen, die mit einer Erholung in zwei bis drei Monaten rechneten, mit 47 Prozent am höchsten. In Südkorea glaubte ein Viertel der Befragten daran. In Japan waren es nur sechs Prozent. 41 Prozent der Japaner rechnen sogar mit einer langen Rezession oder negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, die deutlich länger als zwölf Monate spürbar sein würden.





In Südkorea, China, Indien und Indonesien meinten 66 bis 71 Prozent, dass die finanzielle Lage der Haushalte zwei bis sechs Monate unter dem Einfluss des Coronavirus stehen werde. In Japan meinten 45 Prozent, dass sich der Einfluss auf die Haushalte länger als sieben Monate bemerkbar machen werde.





Die Mehrheit der Indonesier und Inder gab an, dass sie in den nächsten zwei Wochen den Großteil ihrer Ausgaben für Lebensmittel tätigen werden. In Indonesien waren dies 47 Prozent und in Indien 32 Prozent. Über die Hälfte der Südkoreaner plant die meisten Ausgaben für Home Entertainment. In China sind die meisten Ausgaben für Haushaltsgeräte vorgesehen. In Japan waren es Lebensmittel. Mit Ausnahme von Lebensmitteln wollen Japaner in allen Bereichen ihre Ausgaben kürzen.





Den stärksten Konsumrückgang gab es im Bereich Hotel und Freizeit. In China war der Konsumrückgang auf diesen Gebieten mit 49 Prozent noch relativ gering. In den restlichen Ländern wurde ein Minus von über 70 Prozent verbucht. Auch werden starke Konsumeinbrüche bei Fastfood und elektrischen Haushaltsgeräten erwartet. In Südkorea wird bei Fastfood ein Konsumrückgang von 74 Prozent erwartet.