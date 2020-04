Hohe Dunkelziffer bei Corona-Todesfällen in Indien vermutet

ⓒ YONHAP News

Trotz einer unzureichenden medizinischen Versorgung ist in Indien die Corona-Sterblichkeit vergleichsweise niedrig. Laut gestrigen Angaben des indischen Gesundheitsministeriums wurden in dem südasiatischen Land nach Stand von Dienstagnachmittag 29.435 Corona-Fälle nachgewiesen. 934 Menschen starben an der Krankheit. Die Todesrate liegt damit bei 3,2 Prozent.





Die Zahlen geben Rätsel auf, bedenkt man, dass in Ländern mit einem weitaus besseren Gesundheitssystem die Mortalität bei Covid-19 höher ist. Die weltweite durchschnittliche Sterberate bei Covid-19 beträgt sechs Prozent.





Einige Experten führen die niedrige Zahl der Todesfälle in Indien auf die Verhängung von Ausgangssperren und andere strikte Maßnahmen zurück. Andere erklären dies mit dem im Vergleich zu fortgeschrittenen Industrieländern niedrigen Anteil der alten Bevölkerung. Auch gibt es die Vermutung, dass die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit in Indien die Ausbreitung des Virus bremsen und die Sterberate sinken lassen.





Medien weisen in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass die offiziellen Zahlen zur Corona-Pandemie nur einen Ausschnitt der Realität wiedergeben würden. Die tatsächlichen Zahlen der Infizierten und Toten könnten weitaus höher liegen. Vor allem in Indien gebe es eine hohe Dunkelziffer, da viele Tote ohne Wissen der Behörden bestattet würden. Viele Todesfälle infolge einer Infektion mit dem Coronavirus könnten daher unentdeckt geblieben sein.





Laut BBC News sterben in Indien jedes Jahr um die zehn Millionen Menschen. Aber nur für 22 Prozent werde im Krankenhaus ein Totenschein ausgestellt. BBC berichtete zudem unter Berufung auf indische Ärzte, dass viele Inder mit Symptomen vor ihrem Tod weder behandelt noch getestet worden seien.