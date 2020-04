Singapur: Über die Hälfte der 21.000 getesteten Gastarbeiter mit Covid-19 infiziert

ⓒ YONHAP News

Singapur war bislang gut durch die Coronakrise gekommen. Ein massiver Ausbruch des Virus in den Gastarbeiterheimen am Rande der Metropole hat die Situation nun außer Kontrolle geraten lassen. Die Regierung des Stadtstaates testete über 20.000 der rund 320.000 Gastarbeiter, die in den Dormitories genannten engen Wohnheimen leben. Bei über der Hälfte wurde eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen.





Der Zeitung „Straits Times“ zufolge wurden in Singapur am Montagnachmittag 14.423 bestätigte Fälle gezählt. Davon handele es sich bei 12.183 Infizierten um Arbeitsmigranten aus unter anderem Indien und Bangladesch. Somit sind von den getesteten rund 21.000 Gastarbeitern 58 Prozent mit dem Coronavirus infiziert.





Auch bei den meisten Neuinfizierten, die von Dienstag auf Mittwoch hinzukamen, handelt es sich um Gastarbeiter aus den großen Wohnheimen am Stadtrand. Nach Stand von Mittwochnachmittag wurden in Singapur insgesamt 14.951 Corona-Fälle nachgewiesen, 528 mehr als am Vortag.





Gesundheitsminister Gan Kim Yong sagte, der Vorwurf, Singapur habe die Wanderarbeiter kaum getestet, um die offizielle Zahl der Corona-Fälle gering zu halten, sei insofern nicht gerechtfertigt. Man schöpfe die Kapazitäten voll aus.