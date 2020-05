Präsident Moon will Corona-Krise als Chance für innerkoreanischen Austausch nutzen

ⓒ Yonhap News

Präsident Moon Jae-in hat bei einer Sitzung mit Chefsekretären und Beratern am Montag Vorschläge für den Austausch und die Kooperation zwischen beiden Koreas unterbreitet. Am Montag den 27. April jährte sich das erste Gipfeltreffen zwischen Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Grenzort Panmunjom zum zweiten Mal. Bei dem Gipfel wurde die sogenannte Panmunjom-Erklärung angenommen.





Präsident Moon sagte bei der Sitzung, die Coronakrise könne eine neue Gelegenheit für die innerkoreanische Kooperation eröffnen. Im Moment sei das gemeinsame Vorgehen bei der Eindämmung des Virus die dringendste und notwendigste Kooperationsaufgabe. Dass die Umsetzung der in der Panmunjom-Erklärung vereinbarten Punkte nur mühsam vorankomme, hänge mit den bestehenden internationalen Beschränkungen zusammen, so Moon. Es müsse ständig geschaut werden, was sich trotz der Beschränkungen bewerkstelligen ließe.





Als vorrangige Aufgabe, die sich trotz der Beschränkungen umsetzen ließe, nannte er die Kooperation im Kampf gegen Covid-19. Er hoffe, dass beide Koreas, beginnend mit der Kooperation bei der Bekämpfung des Virus, in weiteren Bereichen wie Tierseuchen, Katastrophen im Grenzgebiet und Klimawandel gemeinsam vorgehen. Dadurch könne eine „Gemeinschaft des Lebens“ geschaffen und auf deren Fundament eine „Gemeinschaft des Friedens“ errichtet werden.





Präsident Moon schlug als weitere gemeinsame Kooperationsprojekte die Verbindung der grenzüberschreitenden Schienennetze, die Verwandlung der demilitarisierten Zone in eine internationale Friedenszone, die Ausgrabung von Gebeinen von Kriegsgefallenen und Zusammenführung getrennter Familien vor.





In der Panmunjom-Erklärung einigten sich beide Koreas auf eine Verbesserung der Wirtschaftszusammenarbeit, die vollständige Denuklearisierung und gemeinsame Anstrengungen zur Entschärfung der militärischen Spannungen mit dem Ziel der Schaffung eines Systems für dauerhaften Frieden. Aufgrund des Konflikts zwischen den USA und Nordkorea gerieten jedoch die Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm ins Stocken und innerkoreanische Projekte wurden ausgesetzt. Auch Nordkoreas Zurückhaltung hinsichtlich gemeinsamen Projekten und internationalen Sanktionen stellte ein Hindernis bei der Umsetzung der Panmunjom-Erklärung dar.