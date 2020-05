Jeonju Hanokmaeul (Folge 2)

ⓒ Getty Images Bank

In der vergangenen Woche haben wir uns in die Provinz Nord-Jeolla begeben und sind durch die Altstadt von Jeonju gelaufen. Das Hanok-Dorf von Jeonju ist aber nicht nur unter historischen, sondern auch unter ganz modernen Gesichtspunkten interessant. Es handelt sich hierbei nämlich um eine von insgesamt acht koreanischen Gemeinden, die sich offiziell „Slowcity“ nennen dürfen, in denen also die langsame Lebensart in besonderer Weise gepflegt wird. Besonders das traditionelle Kunsthandwerk und die traditionelle Küche von Jeonju verkörpern diese Philosophie.