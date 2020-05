Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, KakaoBank, Universal Music Group

In den letzten Tagen wird eine Dankeskampagne für medizinische Kräfte im Kampf gegen Covid-19 als Suchwort häufig eingegeben. Diese im Koreanischen Deokbune-Challenge genannte Hashtag-Kampagne wurde am 16. Mai auf Initiative der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention gestartet. Für die Teilnahme an dieser Kampagne muss man ein Foto oder Video einer Gebärde, die in der Gebärdensprache Respekt und Stolz bedeutet, mit Hashtags wie Deokbune-Challenge oder Danke an die medizinischen Kräfte in soziale Netzwerke wie Instagram setzen. Bei der betreffenden Gebärde muss man die linke Hand mit hochgehobenem Daumen auf die rechte Hand legen, und diese Gebärde bedeutet Respekt. Bisher haben Tausende von Teilnehmern ein entsprechendes Foto oder Video von sich mit dieser Gebärde auf soziale Netzwerke gesetzt. Die Kampagne wird von jedem Teilnehmer immer an drei Menschen weitergeleitet. Man muss entweder im Video die drei nächsten Teilnehmer nominieren oder auf Instagram diese drei Menschen taggen. Unter den Teilnehmern gibt es auch viele Promis aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft. Am Montag dieser Woche hat auch Präsident Moon Jae-in mit seinem Stab im Präsidialamt an der Kampagne teilgenommen. Er wurde zuvor von der Chefin der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention Cheong Eun-gyeong als der nächste Teilnehmer ausgewählt.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die koreanische Internetbank KakaoBank erstmals auch Kreditkarten ausstellt. Die KakaoBank stellte bisher ihren Nutzern lediglich eine Debitkarte aus, die jedoch wegen der dazu als Motiv genutzten KakaoFriends-Figuren für viel Gesprächsstoff sorgte. KakaoBank startete 2017 und stellte die betreffende Debitkarte vor, die in vier verschiedenen Sorten jeweils mit einer der vier Figuren Ryan, Apeach, Muzi und Con angeboten wurden. Die Nutzer konnten sich für die Ausstellung der Debitkarte eine davon aussuchen. Damals war diese Debitkarte so beliebt, dass man nach der Beantragung mehr als einen Monat warten musste, um die Karte in die Hand zu bekommen. Umso größer war das Interesse an dem Design der Kreditarten, die man seit Montag dieser Woche beantragen kann. Die vier Kreditkarten, die jeweils in Zusammenarbeit mit einem herkömmlichen Kreditkartenunternehmen ausgestellt werden, werden jedoch diesmal lediglich mit Motiv einer einzigen Figur, nämlich Ryan, ausgegeben. Drei Kreditkarten haben Ryan als Motiv, und eine, die in Kooperation mit dem Kreditkartenunternehmen City Card ausgestellt wird, hat kein Motiv. Nachdem das Design der Kreditkarten bekannt geworden war, brachten viele Liebhaber der KakaoFriends-Figuren ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass andere Figuren vernachlässigt worden seien. Der KakaoBank zufolge war es die Entscheidung des jeweiligen Kreditkartenunternehmens gewesen, Ryan als die Figur für das Design ihrer Kreditkarte zu nutzen. Die betreffenden drei Unternehmen hätten alle Ryan bevorzugt, und KakaoBank habe einfach ihre Meinung respektiert. Es sei aber nicht auszuschließen, dass später noch Kreditkarten mit anderem Design vorgestellt werden.





Die Aufmerksamkeit vieler Netzbürger zog auch das Online-Konzert des südkoreanischen Pianisten Cho Seong-jin auf sich. Am 26. April um 16 Uhr Ortszeit betrat Cho den Meistersaal am Potsdamer Platz in Berlin und gab in diesem Saal ohne Publikum ein vierzigminütiges Online-Konzert. Deutsche Grammophon hat gemeinsam mit Arte Concert eine Konzertreihe für den legendären Meistersaal in Berlin konzipiert. In professionellen Live-Streams und zeitlich versetzten Übertragungen sind seit Ende März im neuen Projekt mit dem Titel ´Moment Musical´ Künstler des Gelblabels zu erleben. Dazu gehört nun auch das Online-Konzert von Cho, der nun weltweit als einer der renommiertesten Pianisten gilt. Die Eintrittskarten für seine Konzerte sind gewöhnlich in wenigen Minuten nach dem Beginn des Kartenverkaufs ausverkauft. Umso wertvoller war daher dieses auf Youtube gestreamte Online-Konzert von Cho, dem seine Fans nicht nur aus seinem Heimatland Südkorea, sondern aus vielen anderen Teilen der Welt kostenlos beiwohnen konnten. Cho spielte drei Musikstücke, erstens Johannes Brahms Intermezzo es-Moll, Op. 118 Nr. 6, dann Alban Bergs Klaviersonate Op. 1 und Wanderer-Fantasie von Franz Schubert. Die letzten beiden Stücke sind in seinem neuen Album ´The Wanderer´, das am 8. Mai erscheint, enthalten. Chos Online-Konzert wurde von bis zu 48.000 Menschen in Echtzeit gleichzeitig verfolgt und erreichte mehr als 300.000 Klicks, bevor es nach 72 Stunden geschlossen wurde. Das Online-Konzert wurde in Südkorea am vergangenen Sonntagabend um 23 Uhr auf Youtube übertragen. Viele Koreaner verfolgten es und freuten sich über die wertvolle Gelegenheit. Wegen Covid 19 hätten sie ihren Alltag verloren aber stattdessen einem einmaligen Konzert beiwohnen können.