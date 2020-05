Comeback der K-Pop-Divas

ⓒ YONHAP News

Solar von Mamamoo, Ha:tfelt bzw. Park Ye-eun von den Wonder Girls und Chungha kehren in diesem Frühling in die koreanische Musikszene zurück.





Solar gibt ihr Solodebüt und veröffentlicht damit als letztes der vier Mitglieder von Mamamoo ein Soloalbum. „Spit it Out“ lautet das Album mit zwei Tracks, das am 23. April erschien.





Am gleichen Tag gab Ha:tfelt ihr erstes Soloalbum voller Länge mit dem Titel „1719“ heraus. Der Titel soll sich auf die Zeit von 2017 bis 2019 beziehen, als Park in ihrem privaten und beruflichen Leben einschneidende Veränderungen erlebte.





Von Chungha ist am 27. April die Single „Stay Tonight“ erschienen. Jüngst wurde sie von einer großen amerikanischen Talentagentur unter Vertrag genommen und bereitet sich nun auf ihr Debüt in den USA vor.