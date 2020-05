Neue Boyband-Castingshow startet diese Woche

Eine neue wöchentliche TV-Castingshow läuft diese Woche an.





„Road to Kingdom“ lautet die neue Show und ist das männliche Pendant zu der Castingshow „Queendom“ aus dem Jahr 2019. In der Show treten sieben K-Pop-Boybands gegeneinander an, um an der Wettbewerbsshow „Kingdom“ teilnehmen zu können, die später ausgestrahlt werden soll.





Das Lineup setzt sich aus relativ neuen Idol-Bands wie TOO, ONEUS und Verivery sowie erfahrenen Bands wie Pentagon zusammen.