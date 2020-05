10cm - Do you think of me?

Heute Abend ist es wärmer als gestern. Bei den anderen weiß ich es nicht, aber du wirst bestimmt nicht schon eingeschlafen sein





Wer ist jetzt in deinen Gedanken? Gibt es keine Möglichkeit, dass diese Person ich bin?





Könnte es denn nicht so sein, dass dir am Ende eines Tages zufällig mein Gesicht einfällt





Aus irgendeinem kleinen Grund wirst du neugierig auf mich. Bitte mach es doch mal so





Im Zimmer gibt es eine Mücke, aber ich kann sie leider nicht fangen





Wenn ich nicht mal das Fenster öffnen kann. Do you think of me?













모기 Mücke

모기가 물다 die Mücke sticht

모기가 물었다 eine Mücke hat gestochen