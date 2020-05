MARVRUS ist Spezialist für Bildungstechnologie

ⓒ MARVRUS

Das koreanische Bildungstechnologie- oder Edu-Tech-Unternehmen MARVRUS hat mit seiner VR- und KI-Technologie (virtuelle Realität und künstliche Intelligenz) neue Wege für die Fortbildung aufgezeigt. Firmenchefin Lim Sera:





MARVRUS ist ein Edu-Tech-Startup, das Ende 2015 mit der Vision gegründet wurde, Qualitätsbildung für jeden anzubieten und die Bildungskluft durch Technologie zu überbrücken. Unser Vorzeigeprodukt ist das Englisch-Lerninstrument SPEAKIT. Als ich als Englischlehrerin in der Provinz gearbeitet hatte, um das Geld für meine eigene Firma zu verdienen, entdeckte ich eine große bildungsbedingte Kluft zwischen ländlichen und städtischen Gebieten. Auch fand ich heraus, dass insbesondere auf die Englisch-Nachhilfe der größte Teil der privaten Bildungskosten entfällt. Es ist ideal für Schüler, an Englisch-Lernprogramm im Ausland teilzunehmen. Doch viele Schüler können sich das nicht leisten. Ich dachte, dass ich Technologie wie VR und KI nutzen könnte, um den Lernenden in den verschiedenen Regionen die Erfahrung einer Auslandsfortbildung zu verschaffen. Mit dieser Idee organisierte ich ein Entwicklungsteam.





MARVRUS ist der erste koreanische Entwickler eines auf VR basierten Simulationsprogramms für Englisch, das SPEAKIT heißt. Nach ihrem Studienabschluss an der Yonsei-Universität gründete Lim eine gemeinnützige Gruppe, um Schülern in Kambodscha zu helfen. Diese Gruppe betrieb sie zwei Jahre lang, bevor sie sich entschloss, ein Unternehmen zu gründen. Zusammen mit einem Entwicklungsteam bei MARVRUS kreierte sie die Lernapp SPEAKIT:





Die Basisidee von SPEAKIT ist es, dass die Nutzer nur eine Sekunde brauchen, um ins Ausland zu gehen, um Englisch zu lernen. Unter Verwendung realistischer Inhalte und VR versetzt die Lösung die Lernenden in Real-Situationen, wie etwa Hotel-Buchungen, Besuch einer Einwanderungsbehörde oder den Besuch einer Auslandsschule. Durch Bilder und Videos, die in realen Situationen gemacht wurden, schafft es ein Lernumfeld, in dem Nutzer mit Muttersprachlern reden können. Einige Programme bieten Video-Anleitungen durch die Fernverbindung mit Englischlehrern. Doch die Programme dauern bloß 10 bis 30 Minuten pro Tag, und sie kosten viel. Unsere Lösung bietet VR-Simulationen verschiedener Alltagssituationen. So kann etwa eine Einkaufsszene in Los Angeles ohne zusätzliche Kosten immer wieder abgespielt werden.





SPEAKIT bietet mehr als 100 Episoden einschließlich eines Behördengangs oder einer Geschäftsunterredung. Durch den Zugang zu den 360-Grad-Videos begeben sich die Nutzer über VR in fremde Städte wie New York, London oder Sydney. Doch SPEAKIT bietet mehr als bloßes Erlebnis an. Es verwendet eine Spracherkennungstechnologie, um die bisherigen Unterhaltungen der Nutzer zu analysieren. Auf der Grundlage der Nutzerdaten kann das VR-Tool unterschiedlich antworten und unter Einsatz von KI eine viel persönlichere Reaktion bieten:





MARVRUS hat seine eigene emotionale KI-Technologie, die die Stimme des Nutzers, die Aussprache, die Intonation und die Gesprächsinhalte analysieren kann. Sie kann sogar den Gesichtsausdruck und Gefühle wie Furcht oder Nervosität analysieren. Englischlernen ist vor allem Kommunikation. Falls die Aussprache nicht gut ist, können die Lernenden nicht richtig verstanden werden. Diese Anwendung hilft ihnen, das Problem zu lösen.





Dank der Verwendung von VR und KI kann das Bildungsprogramm jederzeit und an jedem Ort aufgerufen werden:





SPEAKIT kann natürlich in einer Umgebung mit Wi-Fi-Verbindung laufen. Doch dieses Tool mit seinen Technologien ist besonders in einem Umfeld mit 5G-Netz effektiv, in dem die Nutzer vollständig in VR-Gegebenheiten eintauchen können. SK Telecom ist eines der weltweit ersten Unternehmen, die 5G im April 2019 kommerzialisiert haben. Damals hatten wir einen Exklusivvertrag mit dem größten Mobilfunkanbieter in Korea, um ein Produkt als Teil seines “killer content” für 5G-Smartphones herauszubringen. Das zeigt, dass unsere Lösung am besten die Stärken der 5G-Technologie demonstrieren kann. Normalerweise sind es meistens Spiele oder andere Unterhaltungsdienste, die als “killer content” gelten. Unser Produkt ist eines der wenigen Beispiele für VR-Bildungsinhalte, die Unterricht im realen Leben ersetzen können. Ich bin mir sicher, dass unsere Lösung in diesem Jahr in mehr Ländern genutzt wird.





Die Lösung von MARVRUS zieht die Aufmerksamkeit von Telekom-Unternehmen in verschiedenen Regionen auf sich, darunter China, Japan, Südostasien, Nahost und Europa. Das Unternehmen hat sich bereits in China und Japan etabliert. In diesem Jahr soll das Simulationsprogramm in einer Reihe von anderen Ländern eingeführt werden:





VR ist nur ein Tool für unsere Dienste. Wir wollen diverse Technologien und die Medien nutzen, so dass unsere Lösungen mehr gewohnheitsmäßig verwendet werden. Unser Emotionsanalyse-Programm ist für Unterhaltungsinhalte, Webtoons und Video-Lerndienste einsetzbar. Es ist nötig zu wissen, wie intensiv sich die Nutzer konzentrieren, welche Inhalte sie mögen und wie wirksam die Dienste sind. Wir haben bereits die Technologie, um diese Elemente zu untersuchen. In der zweiten Jahreshälfte wollen wir neue Dienste veröffentlichen.