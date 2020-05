BTS gibt Doku-Serie heraus

Die weltweit beliebten Stars von BTS werden eine neue Doku-Serie herausgeben. Diese folgt der Band auf ihrer 351-tägigen internationalen Konzertreise im vergangenen Jahr.





„Break the Silence" lautet die Serie mit 7 Folgen, die am 12. Mai den Fans über die mobile Applikation der Band zur Verfügung gestellt wird.





Die ersten zwei Folgen werden am 12. Mai veröffentlicht, die restlichen 5 Folgen werden anschließend dienstags und donnerstags bis zum 28. Mai ausgestrahlt.





„Break the Silence“ ist die dritte Serie, die das Leben der Band auf ihrer Tournee dokumentiert. Die vorherigen Serien „Burn the Stage“ und „Bring the Soul“ begleiteten BTS auf ihrer Tournee „Wings Tour“ und „Love Yourself“.