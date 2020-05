Tomorrow X Together gibt ein neues Album heraus

ⓒ Big Hit Entertainment

Die populäre Boyband Tomorrow X Together oder TXT kehrt in diesem Monat mit einem neuen Album in die K-Pop-Szene zurück.





Das Album „The Dream Chapter: Eternity“ ist die zweite EP der Gruppe und wird am 18. Mai erscheinen. Es ist das dritte Album der „The Dream Chapter“-Reihe und folgt dem zweiten Album voller Länge „The Dream Chapter: Magic“, das im Oktober 2019 herauskam.





Laut der Agentur der Band, Big Hit Entertainment, dreht sich das neue Album um das Erwachsenwerden junger Männer, repräsentiert durch die fünf Bandmitglieder.