Baseball-Fans feuern KBO-League-Spiele online an

Die südkoreanische Profi-Baseball-Liga KBO-League wird mit Verspätung morgen am 5. Mai ohne Publikum eröffnet.





Das südkoreanische Internet-Unternehmen Kakao veranstaltet zum Start der KBO-League eine Kampagne für die Online-Anfeuerung der Spiele.





Baseball-Fans können auf einem eigens dafür eingerichteten Kanal des Messengerdienstes Kakaotalk die Live-Übertragungen verfolgen und in einem Chat-Room mit Textbeiträgen ihre Mannschaft anfeuern. Nutzer, die sich als „Freunde“ eintragen, erhalten über Kakaotalk eine Botschaft für ein „gemeinsames Anschauen der Spiele“. Im oberen Bereich des Chat-Rooms wird die Live-Übertragung der Spiele in einem Fenster gezeigt. Im unteren Bereich können sich die Nutzer über die Spiele unterhalten.





Kakaotalk führt darüber hinaus in Kooperation mit dem Baseball-Team Hanwha Eagles am 5. und 12. Mai ein On- und Offline Anfeuerungs-Event durch. Fans der Hanwha Eagles, die deren Spiele auf Kakao TV verfolgen, singen bei Angriffen des Teams die Anfeuerungslieder wie die Cheerleader im Stadion kräftig mit. Im Live-Stream können sie sich gegenseitig bei den Anfeuerungsaktionen beobachten. Anfeuerungs-Videos von den Fans werden auf dem Hanwha Eagles Talk-Kanal auf Kakaotalk hochgeladen und nach jedem Inning im Heimstadion des Teams eingeblendet.





Auch die Mannschaft LG Twins plant für das Publikum daheim verschiedene Online-Events über Kakao TV wie die Begrüßung der Cheerleader, Präsentation von neuen Einrichtungen des Heimstadions und Vorstellung des Emblems zum 30-jährigen Jubiläum des Teams.