Indien bekräftigt Olympia-Pläne: Konkurrenz für gesamtkoreanische Bewerbung

Südkorea bemüht sich um die gemeinsame Gastgeberschaft für die Olympischen Sommerspiele 2032 mit Nordkorea. Indien hat mit Neu-Delhi sein Interesse an der Austragung der Olympischen Spiele 2032 bekräftigt und bleibt damit ein potenzieller Konkurrent beider Koreas.





Indiens Sportminister Narinder Batra sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass sein Land die Bemühungen um eine Bewerbung intensivieren wolle, sobald die Corona-Pandemie erfolgreich bekämpft sei. Die Eindämmung der Corona-Epidemie habe zurzeit Priorität. Konkrete Schritte in Bezug auf den Wettbewerb seien daher gestoppt worden. Indien sei aber ernsthaft bereit für die Olympiade 2032 und werde sich kontinuierlich darum bemühen.





Für Indien wäre es die erste Bewerbung für eine Olympia-Gastgeberschaft. Die Sommerspiele fanden bisher drei Mal in Asien statt, 1964 in Tokio, 1988 in Seoul und 2008 in Peking.





Die südkoreanische Hauptstadt Seoul strebt für Olympia 2032 eine gemeinsame Gastgeberschaft mit der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang an. Beide Koreas hatten sich bei ihrem Gipfel 2018 darauf verständigt und im Februar letzten Jahres mit dem Internationalen Olympischen Komitee über eine gesamtkoreanische Austragung diskutiert. IOC-Präsident Thomas Bach hatte sich damals wohlwollend geäußert, da eine gemeinsame Austragung durch beide Koreas zur Förderung des Friedens beitragen könne und dem olympischen Geist entspräche.





Indien könnte sich jedoch als ein starker Kontrahent erweisen, da eine erstmalige Vergabe an die größte Demokratie der Welt mit einer Bevölkerung von fast 1,4 Milliarden einen symbolischen Charakter haben würde.





Neben Indien und Korea haben auch schon Australien, Ägypten und Indonesien ihr Interesse an Olympia 2032 bekundet. In Deutschland bemüht sich die Initiative Rhein-Ruhr um die Sommerspiele im selben Jahr.