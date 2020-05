Niedrige Covid 19-Sterblichkeitsrate in Südasien gibt Rätsel auf

ⓒ Getty Images Bank

In Südasien lebt ein Viertel der Weltbevölkerung. Entgegen der Prognose, in dieser Region werde wegen der schwachen medizinischen Versorgung die Corona-Pandemie grassieren, wurden in den südasiatischen Ländern, einschließlich Afghanistan, Butan, Nepal und Sri-Lanka, bisher nur 60.685 Infizierte nachgewiesen. Dies sind zwei Prozent der bestätigten Corona-Fälle weltweit. Die US-Zeitschrift für Außenpolitik „Foreign Policy“ veröffentlichte neulich einen Bericht über die merkwürdig niedrige Infektionsrate und Todesrate durch Covid-19 in Südasien.





Eine Erklärung dafür wäre die geringe Zahl der durchgeführten Coronavirus-Tests. In Indien wurden bisher rund 830.000 Menschen getestet. Der Anteil der positiv Getesteten beträgt jedoch nur vier Prozent. In den USA sind es 17 Prozent. Das Ergebnis führt zu der Annahme, dass sich das Coronavirus auf dem indischen Subkontinent weniger stark verbreitet hat.





Möglich wäre auch, dass die Sterberate wegen der schlecht ausgebauten medizinischen Infrastruktur nicht korrekt erfasst wird. In Indien wird in nur 20 Prozent der Todesfälle die Todesursache in einem Krankenhaus bestätigt. In den vergangenen drei Monaten gab es aber in Indien keinen drastischen Anstieg der Patientenzahlen, der zu einer Lahmlegung des Betriebs in Krankenhäusern geführt hätte.





Einige Experten führen die vergleichsweise niedrige Infektionsrate und Zahl der Todesfälle auf die Bevölkerungsstruktur zurück. Das Medianalter der Bevölkerung beträgt in Indien 28 Jahre, in Bangladesch 26 Jahre und in Pakistan 24 Jahre. Das Virus müsste sich aber dennoch von der jungen Bevölkerung ohne Symptome, die in der Statistik nicht erfasst werden, auf alte Menschen übertragen habe. Dies ist aber nicht der Fall.





„Foreign Policy“ merkt jedoch an, dass die Möglichkeit eines massiven Ausbruchs noch nicht ausgeschlossen werden könne. Denn trotz noch nicht geklärter Umstände, würden in Indien und Bangladesch wegen Covid-19 verhängte Einschränkungen gelockert und in Pakistan seien Gebetshäuser für Ramadan geöffnet worden.