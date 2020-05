Dalgona-Kaffee und Soufflé Omelette

ⓒ Getty Images Bank

Wegen der sozialen Distanzierung und der Aufforderung, zur Eindämmung des Coronavirus möglichst zu Hause zu bleiben, standen auch die Koreaner wie viele Millionen Menschen weltweit vor der Herausforderung, die lange Zeit in der Isolation sinnvoll verbringen zu müssen.

Die Corona-Quarantäne regte die Menschen vor allem dazu an, mehr für sich selbst zu kochen und Rezepte auszuprobieren. Gerichte, für die man sich Zeit nehmen muss, sind im Zuge der häuslichen Isolation ein Trend geworden. Dalgona- Kaffee, für dessen Zubereitung man 400 mal den Schaum schlagen muss und Soufflé Omelettes sind derzeit ein Megatrend in sozialen Medien. Beide Trends stehen im Kontext der derzeit im Internet überall zu findenden Challenges oder Herausforderungen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie als Zeitvertreib in der Coronakrise dienen.