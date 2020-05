Ein Tag für die Kinder

ⓒ YONHAP News

In Südkorea ist der 5. Mai den Kindern gewidmet. An diesem landesweiten Feiertag bekommen Kinder Geschenke und die Familien machen gern einen Ausflug in einen Park oder Freizeitpark, in eins der vielen Spaßbäder oder Thermen oder besuchen ein Kino oder eine Show und gehen lecker essen. Auch inmitten der Coronavirus-Pandemie lassen sich die Kinder das nicht nehmen. Sprechen wir heute über diese weltweit einzigartige Tradition.