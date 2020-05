Baseballliga startet ohne Zuschauer in die Saison

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Profi-Baseball-Liga KBO-League ist am Dienstag in die neue Saison gestartet.





Der ursprünglich für den 28. März geplant gewesene Saisonstart wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Eröffnungsspiele in den fünf Baseball-Stadien fanden erstmals vor leeren Rängen statt. Die Spieler boten dennoch den Zuschauern zu Hause an den Bildschirmen ein spannendes Spiel und die Fans feuerten ihre Mannschaften online kräftig an.





Es wurden insgesamt zehn Home Runs erzielt und erstmals war einem ausländischen Pitcher ein Shutout gelungen, das heißt, er hatte seine Mannschaft zum Sieg geführt, ohne einen Punktgewinn des Gegners zuzulassen.





Die Live-Übertragungen der Eröffnungsspiele erreichten die bisher höchsten Einschaltquoten. Die Zahl der Zuschauer, die sich die Spiele im Internet ansahen, stieg um das Vierfache.





Die zehn Mannschaften der KBO-League tragen in diesem Jahr jeweils 144 Spiele aus.





Da infolge der Corona-Pandemie der Sportbetrieb in den meisten Ländern weitgehend ruht, zog die Eröffnung der Baseball-Liga in Südkorea großes Interesse der Sportfans weltweit auf sich. Die Spiele wurden erstmals von internationalen Sportsendern wie ESPN und SPOZONE live übertragen. Ausländische Journalisten berichteten vor Ort über den Verlauf und Ausgang der Spiele und Besonderheiten des koreanischen Baseballs.





Der Saisonstart der koreanischen Baseball-Liga ist darüber hinaus richtungsweisend für den Sportbetrieb inmitten der Pandemie.





Das Hauptquartier für Katastrophenschutz teilte mit, unter Berücksichtigung der Entwicklungen bei Covid-19, wieder schrittweise Zuschauer in den Stadien zulassen zu können.