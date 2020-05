Südkorea lockert Corona-Einschränkungen

ⓒYONHAP News

Südkorea hat die bisher geltenden strikten Corona-Schutzmaßnahmen gelockert. Seit Mittwoch gilt ein Abstandsgebot im Alltagsleben. Unter der Voraussetzung der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln im Alltag wird das Wirtschafts- und Sozialleben wieder aufgenommen.





Die neuen Regelungen wurden nach einer Überprüfung durch ein Gremium von Regierungsbeamten, Experten und Bürgervertretern, festgelegt. Demnach sollen Personen, die sich krank fühlen, drei bis vier Tage zu Hause bleiben. Die Bürger sind aufgerufen, grundsätzlich eine Mundschutzmaske zu tragen, sich häufig die Hände zu waschen und zwei Armlängen Abstand zu wahren. Innenräume sollen mindestens zweimal am Tag gelüftet und regelmäßig desinfiziert werden. Auch wurden Alltags-Richtlinien für gefährdete Gruppen und ältere Menschen erarbeitet.





Nach einem sprunghaften Anstieg der bestätigten Corona-Fälle hatte die Regierung am 22. März die Anforderungen an soziale Distanz zur Eindämmung des Coronavirus verschärft. Im Zuge der strikten Maßnahmen verlangsamte sich der Anstieg der Infektionen. Die Zahl der bestätigten Fälle an einem Tag sank auf unter 100. Bis Ende April konnte der Anstieg der Infektionen auf einen einstelligen Wert herabgesenkt werden.





Die Regierung bewertete die positive Pandemie-Bilanz des Landes als Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen der Bürger sowie der Behörden für Gesundheit und Seuchenschutz.





Gemäß der Umstellung auf Distanz im Alltag werden die inmitten der Corona-Pandemie geschlossenen Einrichtungen wie Nationalparks, Kunsthallen und Museen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Anschließend werden auch Einrichtungen, in denen größere Menschenmengen zusammenkommen, wie Sportstadien und Konzerthallen, wieder geöffnet.





Ab Mittwoch nächster Woche wird der Präsenzunterricht an den Schulen, angefangen mit den Abschlussklassen der Oberschulen, schrittweise wieder aufgenommen.