Vizevorsitzender von Samsung Electronics entschuldigt sich für Regelverstöße

Der Vizevorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, hat sich in Zusammenhang mit dem umstrittenen Vorgehen bei der Übernahme der Kontrolle über die Samsung-Unternehmensgruppe entschuldigt.





An die Öffentlichkeit gerichtet sagte Lee am Mittwoch in der Firmenzentrale in Seoul, Samsung habe sich im Prozess der Entwicklung zu einem global führenden Unternehmen nicht streng an Gesetze und ethische Standards gehalten und damit für Enttäuschung gesorgt.





Gegen den Unternehmenserben läuft ein Verfahren wegen Korruption und anderen Gesetzesverstößen. Samsung soll hohe Summen an eine langjährige Vertraute von Ex-Präsidentin Park Geun-hye gezahlt und im Gegenzug Unterstützung für die Fusion zweier Konzerntöchter erhalten haben, die ihm die Übernahme der Kontrolle über die Unternehmensführung erleichterte. Ein Berufungsgericht hatte ihn dafür zu einer vierjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Oberste Gericht monierte wichtige Abschnitte des Urteils und wies den Fall an die Vorinstanz zurück.





Lee Jae-yong sagte, er und Samsung seien wegen Regelverstößen in Zusammenhang mit der Nachfolge an der Konzernspitze getadelt worden. Er wolle dafür sorgen, dass es diesbezüglich keine Diskussionen mehr gebe. Er versprach, die Unternehmenskontrolle nicht an seine Kinder zu vererben.





Der faktische Chef der Samsung-Gruppe ging auch auf die Vorwürfe ein, eine gewerkschaftsfeindliche Politik zu betreiben. Er entschuldigte sich dafür, dass der Konzern mit seinem Vorgehen in der Gewerkschaftsfrage vielen Menschen Leid zugefügt habe. Samsung wolle in Zukunft die Rechte der Arbeitnehmer anerkennen, Gewerkschaften zu bilden und kollektive Verhandlungen zu führen.





Lees Entschuldigung erfolgte auf Empfehlung eines unabhängigen Komitees, das die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien bei Samsung untersucht und kontrolliert.





Einige Beobachter deuten seine Stellungnahme als Ankündigung eines „neuen Samsung“ und als Ausdruck der Entschlossenheit, mit vergangenen Praktiken zu brechen, andere sehen dahinter das Kalkül, ein mildes Urteil zu erwirken.