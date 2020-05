Archidraw übersteigt Grenzen für die Innenreinrichtung

ⓒ Archisketch

Archidraw ist ein koreanisches Architektur- und Technik-Startup-Unternehmen. Es entwickelt computergestützte Geräte für die Inneneinrichtung. Firmenchef Lee Jusung:





Wir bieten auf den einheimischen und internationalen Märkten ein 3D-Gerät auf AR-Basis (erweiterte Realität) für die Inneneinrichtung an. Es heißt Archisketch. Seit der Gründung 2014 entwickelten wir eine neue Wohnungsdesign-Kultur unter dem Motto “Jeder kann Inneneinrichtung”. Bevor ich mein eigenes Unternehmen gestartet habe, arbeitete ich bei einem Bauunternehmen. Doch bin ich schon seit meiner Kindheit stark an Informationstechnologie interessiert. Bei der Baufirma fand ich heraus, dass es für viele Kunden schwierig ist, die 2D-Raumpläne zu verstehen. Als sie die Pläne jedoch in 3D sahen, verstanden sie diese sehr schnell. Ich dachte, dass es gut wäre, einen 3D-Innendesign-Scanner zu haben, der es erlaubt, dass der Lageplan wie eine wirkliche Struktur aussieht. So beschloss ich, mein eigenes Unternehmen zu gründen.





Lee schloss ein Architekturstudium ab, studierte aber auch Computerprogrammierung. Während des Studiums schuf er ein Baumanagementsystem, das er an kleine und mittelgroße Unternehmen lieferte. Später entwickelte er ein Programm, das es jedem erlaubt, seine oder ihre Wohnung einzurichten und auszuschmücken:





In unserer Lösung empfiehlt die künstliche Intelligenz (KI) auf der Basis von Daten für die Präferenzen des Nutzers automatisch Möbelstücke an Orten, die sich die Nutzer wünschen. Wir haben mehr als 90 Prozent der Raumpläne der Gebäude hier in Korea. Sobald wir nach der Adresse eines Kunden suchen, können wir den Raumplan des Hauses finden. Unter Verwendung des KI-Systems können wir die Wohnung virtuell nach den Wünschen des Kunden einrichten. Im amerikanischen Markt empfiehlt unser System auf ähnliche Weise Möbelstücke und Inneneinrichtungen unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie den bevorzugten Stil des Kunden, also etwa modern oder skandinavisch, sowie die Zahl der Familienmitglieder.





ⓒ Archisketch

Archisketch ist ein Programm, das es auch ohne professionelles Hintergrundwissen erlaubt, 3D-Entwürfe zu gestalten. Die Nutzer loggen sich auf der Archisketch-Website ein und legen die Größe und Form des Innenraums fest, den sie dekorieren wollen. Danach können sie sich an dem Einrichtungsprozess beteiligen, indem sie Möbel oder andere Dinge auf dem Bildschirm verteilen. So können sie sich besser vorstellen, welche Möbel, Tapeten oder Bodenmaterialien ideal für ihre Wohnung ist. Es gibt ähnliche 3D-Raumscanner auf dem Markt, aber die meisten von ihnen sind für den Profi-Gebrauch und kosten Zehntausende von Dollar. Auch kann auf freie Software zugegriffen werden, doch mangelt es dabei an der Genauigkeit. Archisketch ist um das 100-fache kostengünstiger als die Profi-Tools:





Archisketch kann mit dem Smartphone des Nutzers verbunden werden. Wenn dieser Fotos des Raums macht, zieht das Gerät automatisch Linien und Pläne, um sofort ein 3D-Modell zu erzeugen. Um die Technik einzusetzen, ist es nötig, AutoCAD oder Zeichensoftware zu erlernen. Für normale Bürger ist das schwierige Programm eine Herausforderung. Doch mit unserem Gerät können sie die 3D-Inneneinrichtung ohne Expertenwissen durchführen.





Zusätzlich zu diesem neuartigen Designgerät entwickelte das Unternehmen mehr spezialisierte Programme für Profis:





Wir haben 2017 Archisketch auf eine amerikanische Crowdfunding-Plattform, Kickstarter, gesetzt. Es hat das Ziel in nur drei Stunden erreicht, 30.000 Dollar einzusammeln. Es hat offensichtlich von den zahlreichen Nutzern weltweit eine positive Bewertung erhalten. In den USA besuchen zahlreiche Inneneinrichter die Wohnungen der Kunden, um Fotos von den Zimmern zu machen. Wenn sie Archisketch einsetzen, kreieren sie 3D-Raumpläne und kommunizieren mit den Kunden, so dass sie die Wohnungen schnell und effektiv dekorieren können. Auf diese Weise erweist sich das Gerät als sehr hilfreich für die Verkaufsaktivitäten.





Archidraw ist Partnerschaften mit etwa 80 Unternehmen in Korea eingegangen, darunter Kaufhäuser, Möbel- und Haushaltsgerätehersteller:





Wir wollen unseren Service mit den KI-Empfehlungen nicht nur bestimmten Gruppen oder Kunden anbieten, sondern für alle Menschen weltweit. Zu diesem Zweck haben wir jetzt die entsprechende Technologie entwickelt. Der neue Service startet in diesem Monat. Die Nutzer können sich auf unsrer Website einloggen, ihre Geschmacksrichtung auswählen und anklicken. Wir wollen mit nahezu 800 Anbietern zusammenarbeiten, die auf die Online-Wohnungsmöblierung spezialisiert sind, und unsere Umsätze um das Zehnfache steigern. Unser Fernziel ist es, den Kunden zu helfen, auf einfache Weise an der Inneneinrichtung zu arbeiten. Wir träumen davon, einen neuen Kundenwert für das Innendesign zu schaffen.