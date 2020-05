Gunsan Tangnyugil

ⓒ KBS

Wie schon in der vergangenen Woche bleiben wir auch dieses Mal in der Provinz Nord-Jeolla und besuchen heute die Stadt Gunsan an der Westküste. Ein besonderes Merkmal dieses Ortes sind die vielen verschlungenen Wege, die sich wie ein Spinnennetz durch die ganze Stadt ziehen, oftmals von Gebüsch und Gesträuch gesäumt sind und ihre eigene Geschichte erzählen. Diese Wege werden auf Koreanisch Gubulgil genannt. Rund ein Dutzend solcher Wege, die für den Spaziergänger ausgeschildert sind, teils bis zu 20 Kilometer lang sind und jeweils ihre eigenen Sehenswürdigkeiten aufweisen, kann man in Gunsan entlangwandern.





Wir haben für unsere heutige Tour den Tagnyu-gil ausgewählt, der im Zusammenhang steht mit dem bekannten Roman „Taknyu“, der „Schlammige Strom“, aus dem Jahre 1937 von Chae Mansik. Wenn man den etwa 7 Kilometer langen Taknyu-gil entlangwandert, begibt man sich in gewisser Weise auf eine Reise in die Vergangenheit, durch gut hundert Jahre Hafengeschichte.