China testet staatliche Digitalwährung

China steht kurz vor der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung. Der digitale Yuan soll demnächst in einigen Städten bei der Besoldung der Regierungsbeamten zum Einsatz kommen.





Seitdem sich in sozialen Medien Fotos von Apps in Zusammenhang mit der staatlichen Kryptowährung verbreiteten, kursierte das Gerücht, dass die von China seit mehreren Jahren entwickelte Währung kurz vor dem Start stehe. Die chinesische Zentralbank bestätigte, die im Internet kursierenden Screenshots stünden mit Pilotprojekten für das digitale Zentralbankgeld in Zusammenhang. In den vier Städten Shenzhen, Suzhou, Xiong’an und Chengdu seien Pilottests angelaufen.





Der digitale Yuan wird in verschiedenen Bereichen, darunter als Verkehrszahlungsmittel und in der Lebensmittel- und Vertriebsbranche, getestet. China steuert mit raschen Schritten dem Zeitalter einer bargeldlosen Gesellschaft entgegen. Chinesische Online-Bezahlsysteme wie Alipay und WeChatPay sind weit verbreitet, die chinesische Währung Yuan ersetzt haben sie jedoch nicht. Der digitale Yuan hat hingegen den Status einer von der Regierung ausgegebenen staatlichen Kryptowährung und unterscheidet sich von herkömmlichen digitalen Zahlungsmitteln. China wäre damit die erste große Volkswirtschaft, die eine staatliche Digitalwährung einführt.





Ein Experte der Universität Peking sagte, der über Online-Bezahlsysteme getätigte Zahlungsverkehr ließe sich von der Zentralbank nicht zurückverfolgen, da die Daten an die jeweiligen Unternehmen fließen würden. Mit der digitalen Zentralbankwährung füge die chinesische Regierung ihrem Überwachungssystem ein weiteres Puzzlestück hinzu.