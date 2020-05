Saudi Arabien plant drastische Sparmaßnahmen

ⓒ YONHAP News

Angesichts des niedrigen Ölpreises und des globalen Corona-Konjunkturschocks ist Saudi-Arabien in eine tiefe Krise gerutscht.





Der weltgrößte Ölexporteur gab am Montag drastische Sparmaßnahmen bekannt, um mit dem knappen Haushalt über die Runden zu kommen. Das Sparprogramm sieht eine Streichung oder Verschiebung von Staatsausgaben vor. Außerdem soll die sogenannte Lebenshaltungskostenpauschale für Staatsbedienstete ab Juni ausgesetzt und der Mehrwertsteuersatz von 5 Prozent auf 15 Prozent verdreifacht werden. Das Finanzministerium des Königreichs teilte mit, dass mehrere umfangreiche Staatsprojekte, darunter auch die Erweiterung der heiligen Moschee in Mekka und die Entwicklung eines Luxusressorts für Touristen am Roten Meer, verschoben oder gestrichen würden.





Wegen der Corona-Krise und des Nachfragerückgangs von Erdöl brachen Saudi-Arabien die Einnahmen weg. Der Ölexport schrumpfte im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um 24 Prozent. Das Haushaltsdefizit betrug 34,1 Milliarden Riyal, etwa 9,077 Milliarden US-Dollar.





Hinter dem Ölpreissturz steht der umstrittene saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der jüngst mit Russlands Präsident Wladimir Putin einen Ölpreiskrieg entfacht hatte, nachdem eine Einigung der Förderländer (OPEC) gescheitert war. Die beiden Länder konnten sich zwar letztendlich bei Verhandlungen der Opec plus auf weitreichende Kürzungen der Ölproduktion verständigen, der ohnehin wegen des Nachfragerückgangs unter Druck geratene Erdölpreis rutschte aber immer weiter ab.





Die massiven Kürzungen der Staatsausgaben haben unmittelbare Auswirkungen auf eine Reihe von umfangreichen Projekten im Rahmen der von Kronprinz bin Salman angestrebten Vision 2030. Den Plänen nach will bin Salman das Land modernisieren und unabhängiger vom Ölgeschäft machen. Dazu gehören unter anderem der Bau der Wüstenstadt Neom und eine Energiewende hin zu Solarenergie.