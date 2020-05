DAY6 pausiert vorübergehend

ⓒ JYP Entertainment

Die fünfköpfige Boyband DAY6 wird vorübergehend alle Bandaktivitäten einstellen.





Laut dem Label der Band sollen einige Bandmitglieder unter seelischem Stress und Angst leiden. Gegenwärtig erhalten sie medizinische Betreuung und legen eine Ruhepause ein.

Das sechste Mini-Album der Band „The Book of Us: The Demon“ erscheint aber wie geplant am 11. Mai, die Promotionsaktivitäten dafür werden jedoch zunächst auf Eis gelegt.





DAY6 debütierte 2015 und ihr Debüt-Album schaffte es auf den zweiten Platz der Billboard’s World Albums Chart.