ⓒ JYP Entertainment

Die beliebte Girlgroup TWICE wird im Juli eine neue japanische Single herausgeben.





Die neue spritzige Single heißt „Fanfare“ und wird von einer energiegeladenen Bühnenperformance begleitet. Die Single erscheint am 8. Juli.





In Korea wird TWICE währenddessen am 1. Juni ihre neue Single „More & More“ veröffentlichen.