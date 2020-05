Oh my Girls neues Werk ist angesagt

ⓒ WM Entertainment

Das neue Lied von Oh my Girl ist erst zwei Wochen auf dem Markt, aber es sorgt derzeit für großes Aufsehen. Das Lied “Nonstop” stand mehrere Tage auf Platz eins wichtiger Musikcharts in Korea. Die Damen erreichten auf der Musikseite Melon sogar eine Streamingzahl von über 600.000 in nur 24 Stunden.

Auch das Musikvideo zum Lied ist beliebt. Es wurde so oft gesehen, dass es sogar auf Platz eins der K-Pop Radar Charts gekommen ist. Es erreichte in nur sechs Tagen 20 Millionen Aufrufe.

Oh my Girl debütierten vor sechs Jahren und beweisen, dass sie nun einen festen Platz in der koreanischen Musikwelt haben.