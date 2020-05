GOT7 beenden erfolgreich Aktivitäten zu “Not by the Moon”

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Boyband GOT7 hat die Aktivitäten mit dem Lied “Not by the Moon” beendet, und das mit Erfolg.

Am 20. April haben sie ein Minialbum auf den Markt gebracht und zwei Wochen lang Lieder davon vorgestellt, besonders “Not by the Moon”.

Nun wollen sie wieder eine Pause einlegen.

Die Mitglieder sagten, dass sie jeden Tag glücklich gewesen seien, da ihre Fans sie bei den Aktivitäten kräftig unterstützt haben. Es sei sehr bedauerlich, dass sie zwar keine Konzerte veranstalten konnten, aber es seien trotzdem glückliche Tage gewesen.

GOT7 haben mit dem neuen Minialbum viele Rekorde aufgestellt. Das Album verkaufte sich gut und die Lieder aus dem Album kamen auf gute Plätze internationaler Charts. Konkret stand das Album auf Platz vier der World Album Charts von US-Billboard und das Lied “Not by the Moon” auf Platz fünf der World Digital Song Charts.