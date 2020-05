Vergnügungsparks trotzen der Pandemie

ⓒ YONHAP News

Was kann man machen, wenn einem in Zeiten von Pandemie und Home Office die Decke auf den Kopf fällt? Auch in Südkorea sind Sportveranstaltungen, Konzerte, Theater, Museen etc. abgesagt oder geschlossen. Doch während zum Beispiel die Disney-Länder in Florida, Kalifornien, Paris, Tokio, Hong Kong und Shanghai ihren Betrieb einstellten und letzteres erst diese Woche mit reduzierten Kapazitäten wieder geöffnet wurde, war der Besuch der großen Vergnügungsparks in Südkorea wie Lotte World oder Everland durchgehend möglich. Die Liebe der Koreaner zu ihren Freizeitparks ist unser heutiges Thema.