Im Hyun-sik von BTOB tritt Militärdienst an

Für alle tauglichen südkoreanischen Männer ist der Militärdienst eine Pflicht. Dies gilt auch für die Mitglieder der Boybands. Noch ein Mitglied von BTOB hat seinen Militärdienst angetreten. Anfang des Monats wurde angekündigt, dass Yook Sung-jae von BTOB seinen Wehrdienst ableisten werde. Aufeinanderfolgend berichtete seine Agentur am 6. Mai, dass auch Im Hyun-sik sich am 11. Mai ebenfalls in der Kaserne melden und nach einer vierwöchigen Grundausbildung als Rekrut dienen wird. Die beiden Bandkollegen traten gemeinsam am 11. Mai ihren Wehrdienst an. Da die beiden Jungstars keinen Rummel wünschten, wurden Ort und Zeit ihres Dienstantritts nicht bekannt gegeben. Eun-kwang, ein weiteres Bandmitglied, hatte vor kurzem seinen Militärdienst hinter sich gebracht, während Chang-sub und Min-hyuk noch bei den Truppen dienen. Yook Sung-jae und Im Hyun-sik sind also die Mitglieder Nummer vier und fünf, die ihr Bühnenoutfit gegen die Soldatenuniform eintauschen.