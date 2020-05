AleXa, Dreamcatcher, IN2IT singen UNESCO-COVID-19-Song „Be The Future“

“Be the future”, so heißt der neue Song, den mehrere K-Pop Stars, darunter die Girlgroup Dreamcatcher, die Boyband IN2IT sowie die Solistin AleXa, gemeinsam singen. Das Lied wurde am 5. Mai in Zusammenarbeit mit der UNESCO veröffentlicht.

Darin geht es um die Sicherheitsmaßnahmen gegen das Corona-Virus. “Wascht Eure Hände gründlich und sauber mit Seife! Setzt eine Mundschutzmaske auf!”, heißt es im Liedtext unter anderem. Auf die Wichtigkeit der sozialen Distanzierung wird unterstrichen und es gibt Tipps für den Umgang mit den Mitmenschen in dieser schwierigen Zeit.