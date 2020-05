Paul Kim _ Unser Treffen

Unser Treffen war nicht besonders, was gibt es wohl an unserem Treffen





Unser Abschied war nicht so schmerzvoll, als würde mein Herz zerreißen. Aber ich werde traurig sein





Unser Treffen war nicht besonders, was gibt es wohl an unserem Treffen





Wir haben uns befreundet, aber wir werden wohl nicht weinen. Jedoch werde ich dich vermissen





Im Leben trennen wir uns, dann treffen wir uns wieder, gewöhnen uns aneinander. Und dann führen wir unser Leben weiter





Das Leben wird empfindungslos, dann wieder schmerzvoll, gewöhnen uns an so eine Situation und sehnen uns dann wieder an diese Zeit













친해지다 sich mit jemanden befreunden

친구 Freund

남자친구 Freund

여자친구 Freundin