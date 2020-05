Damyang (2)

ⓒ doopedia.co.kr

Wir erkunden den Landkreis Damyang in der Provinz Süd-Jeolla. Nachdem wir dort letzte Woche bereits einige der Hauptattraktionen besichtigt haben, besuchen wir heute eine weitere Sehenswürdigkeit, die allerdings von den meisten Touristen oft links liegen gelassen wird und erst seit kurzen ein wenig mehr Aufmerksamkeit erlangt hat: Das Dorf Samjicheon, rund 500 Einwohner zählend, gegründet im 16. Jahrhundert, bestehend aus zahlreichen alten Anwesen im Hanok-Stil, manche seit Jahrhunderten von den gleichen Familien bewohnt. 2008 wurde das Dorf offiziell zu einer der koreanischen Slowcities ernannt, also zu einem Ort, in dem der traditionelle, nachhaltige Lebensstil bewahrt und gepflegt wird.