Vom Boy zum Mann? Homme Fatale - neues Kozept von NU’EST

ⓒ PLEDIS

Homme fatale, so heißt das neue Kozept der Boygroup NU’EST. Sie hat offiziell ihr erstes Comeback für dieses Jahr gemacht! Die fünfköpfige Boyband ist mit ihrem neuen Album „The Nocturne“ in die K-Pop-Szene zurückgekehrt. Mit dem neuen Konzept zeigen sie im Musikvideo ihres Titels „I’m in Trouble“ einen dramatischen Stilwechsel im Vergleich zu dem R&B-Stil ihres vorherigen Albums.

Außerdem hat das Mitglied Baekho durch das neue Album sein Talent für die Komposition und das Schreiben von Liedtexten bewiesen. Baekho hat die Liedtexte von fünf der sechs Tracks des Albums geschrieben, darunter auch den Titelsong „I'm in Trouble“. In einem Interview erklärte Baekho, dass das Album mit klaren und lebendigen Ausdrücken eine neue Perspektive bietet, abgesehen von den Liebesgeschichten, die NU'EST bisher erzählt hat.

Die Choreografie des Haupttracks zeigt auch einen dramatischen Stilwechsel. Die Mitglieder wollen mit dem neuen Konzept und charismatischen Auftritten ein reiferes Image der Gruppe inszenieren.