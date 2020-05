Jun Jin von SHINHWA will im Herbst heiraten

ⓒ YONHAP News

Jun Jin, Mitglied der K-Pop-Boygroup der ersten Generation Shinhwa hat jüngst bekannt gegeben, im Herbst heiraten zu wollen. Am 14. Mai veröffentlichte die Nachrichtenagentur SPOTV, dass Jun Jin, das Mitglied der legendären koreanischen Boyband SHINHWA im Oktober nicht mehr zu haben sein wird. Berichten zufolge soll seine Verlobte als Flugbegleiterin arbeiten und die beiden seien seit langer Zeit zusammen.

SHINHWA ist eine sechsköpfige Boyband, die ursprünglich am 24. März 1998 von SM Entertainment ins Leben gerufen wurde. Die Band wechselte zu verschiedenen Entertainmentagenturen, bevor sie ihre eigene SHINHWA Company gründete. Die Gruppe gilt als die am längsten bestehende Boyband in der Geschichte des K-Pop und wird neben HOT, SES, GOD und Fin.KL oft als Vorreiter der „ersten Generation“ des K-POPs bezeichnet.

Jun Jin ist das zweite Mitglied von SHINHWA, das heiratet, nachdem sein Bandkollege Eric vor drei Jahren die Schauspielerin Na Hye-mi geheiratet hat.

Später an diesem Tag dankte Jun Jin seinen Fans für ihre langjährige Unterstützung und sagte, dass er sehr glücklich sei, endlich seine eigene Familie zu gründen, von der er sein ganzes Leben lang geträumt hat.