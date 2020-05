Siebtes Jubiläum von BTS, feiern Sie mit!

ⓒ Big Hit Entertainment

Am 14. Mai gab die Agentur der Gruppe, Big Hit Entertainment, bekannt, dass BTS am 14. Juni ein Livestream-Konzert veranstalten wird. Die Aufführung soll ungefähr 90 Minuten dauern. Die Inhalte würden bald angekündigt. Der kommende Live-Stream mit dem Titel „Bang Bang Con: The Live“ folgt auf den Erfolg von „Bang Bang Con“, einer zweitägigen virtuellen Veranstaltung, die im April stattfand und ihrer Fangemeinde ARMY die Möglichkeit gab, die früheren Touren von BTS erneut zu genießen.

Es gibt aber noch einen Grund zu feiern, denn das Datum für „Bang Bang Con: The Live“ fällt mit dem siebten Jubiläum von BTS zusammen.

Die Jungs von BTS gehören zu den vielen Künstlern auf der ganzen Welt, die neue Wege finden, um mit Fans in Kontakt zu bleiben und das Live-Show-Erlebnis während der Pandemie am Leben zu erhalten. Obwohl der Eintrittspreis für „Bang Bang Con: The Live“ noch nicht bestätigt wurde, freuen sich die BTS-Fans bereits darauf, ihre Stars zu sehen.