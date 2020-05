Junge Unterstützer der Korea-Afrika-Stiftung

Afrika ist vielen Koreanern fremd. Die meisten stellen sich darunter nur einen weit entfernten Kontinent vor. Die Korea-Afrika-Stiftung, eine dem südkoreanischen Außenministerium unterstellte Institution, verfolgt das Ziel, die Beziehungen zwischen den afrikanischen Ländern und Südkorea zu intensivieren und junge Menschen, Unternehmen und private Organisation bei ihrer Aufnahme von Beziehungen zu Afrika zu unterstützen.

Die jungen Unterstützer der Stiftung tragen mittels Öffentlichkeitsarbeit im Internet dazu bei, die Allgemeinheit in Südkorea über Afrika zu informieren. Seit März ist die zweite Gruppe der jungen Unterstützer aktiv. 20 Koreanische Studenten und fünf in Korea studierende Afrikaner arbeiten in fünf Teams und erstellen gemeinsam Online-Inhalte zu Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft Afrikas und werben für die Projekte der Stiftung im Internet . Um die Kompetenz der jungen Afrika-Freunde zu fördern, bietet die Stiftung Bildungsprogramme zu geistigem Eigentumsrecht, Erstellung von Social-Media-Contents und Online-Öffentlichkeitsarbeit an.