Avatar-Anfeuerung bei E-Sports-Wettkampf

ⓒ SK telecom

Bei der Live-Übertragung des Finales des Wettbewerbs für das Online-Multiplayer-Rennspiel Kartrider „2020 SKT Jump Kartrider League Season 1“ wurde mittels sogenannten Avatars, Grafikfiguren, die Internetnutzern in der virtuellen Welt zugeordnet werden, angefeuert.





Die Kartrider-Liga ist eine der beliebtesten Sportwettkämpfe mit Computerspielen. Im vergangenen Jahr wurden die einzelnen Wettkämpfe von durchschnittlich über 150.000 Personen und insgesamt von 3,53 Millionen Zuschauern gesehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Ligabetrieb des Online-Autorennens vorübergehend eingestellt und am 9. Mai ohne Publikum wieder aufgenommen.





Am Samstag wurde in der Nexon Arena in Seoul das Finale des Teamwettkampfs zwischen Hanwha Life e-Sports und Rox Gaming ohne Publikum ausgetragen. Im Netz wurde das Match auf einem Social-Medial Kanal, in einer virtuellen Wettkampf-Arena „Jump VR“, übertragen. In Dutzenden Kartrider-Rooms wurden sie von den Zuschauern mit Avatars angefeuert.





Chun Jin-Soo, Direktor der Abteilung für 5XG Dienstleistungen bei SK Telekom, sagte, dass man die wegen der Wettkämpfe ohne Publikum niedergeschlagenen E-Sportler damit etwas aufheitern und den Zuschauern mehr Lebendigkeit habe vermitteln wollen.